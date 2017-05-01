В Киеве на детской площадке нашли гранату

В Шевченковском районе столицы двое мужчин обнаружили на детской площадке боевую гранату Ф-1 с запалом, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Утром в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что детской площадке на улице Телиги они обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно направили патрульную полицию, следственно-оперативную группу и взрывотехников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по приезду эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, которую направили на исследование. Сотрудники полиции также осмотрели прилегающую территорию.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до семи лет лишения свободы. На данный момент устанавливаются лица, которые оставили опасный предмет на детской площадке.