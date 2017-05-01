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"Укрзализниця" запустила дополнительный скоростной поезд "Киев-Одесса»

Вчера, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

Дополнительный скоростной поезд сообщением Киев - Одесса будет курсировать с июня по сентябрь, - сообщает пресс-служба "Укрзализници".

"На время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев. Поезд будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно и останавливаться дополнительно на станции Казатин", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками на станциях: Казатин (07: 50-07: 51) Винница (08: 29-08: 31), Жмеринка (09: 04-09: 06), Вапнярка (09: 58-09: 59) Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 22:06 с остановками на станциях: Вапнярка (18: 24-18: 25), Жмеринка (19: 15-19: 17), Винница (19: 47-19: 49), Казатин (20: 27-20: 28).

Отмечается, что билеты уже в онлайн-продаже и во всех железнодорожных кассах.


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