Под Мариуполем трактор наехал на мину

Под Мариуполем трактор наехал на минуСегодня, 08:59
Под Мариуполем тракторист наткнулся на мину.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
«Сообщение о произошедшем в Кальмиусское отделение полиции поступило сегодня около 9 утра от военнослужащих, несущих службу неподалеку от места происшествия. На расстоянии примерно 2,5 километра от Талаковки в сторону Коминтерново при выполнении сельскохозяйственных работ трактор задел мину».
У тракториста легкая контузия, поле мужчина покинул самостоятельно.
Специалисты продолжают осмотр территории на отсутствие других взрывоопасных предметов.
Открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.