Под Мариуполем трактор наехал на мину

Под Мариуполем тракторист наткнулся на мину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Сообщение о произошедшем в Кальмиусское отделение полиции поступило сегодня около 9 утра от военнослужащих, несущих службу неподалеку от места происшествия. На расстоянии примерно 2,5 километра от Талаковки в сторону Коминтерново при выполнении сельскохозяйственных работ трактор задел мину».

У тракториста легкая контузия, поле мужчина покинул самостоятельно.

Специалисты продолжают осмотр территории на отсутствие других взрывоопасных предметов.

Открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.