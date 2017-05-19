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Под Мариуполем трактор наехал на мину

Сегодня, 08:59 citynews.net.ua | Напечатать

Под Мариуполем тракторист наткнулся на мину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Сообщение о произошедшем в Кальмиусское отделение полиции поступило сегодня около 9 утра от военнослужащих, несущих службу неподалеку от места происшествия. На расстоянии примерно 2,5 километра от Талаковки в сторону Коминтерново при выполнении сельскохозяйственных работ трактор задел мину».

У тракториста легкая контузия, поле мужчина покинул самостоятельно.

Специалисты продолжают осмотр территории на отсутствие других взрывоопасных предметов.

Открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


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