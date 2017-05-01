В Кропивницком в собственном автомобиле взорвали госслужащего

В Кропивницком Кировоградской области неизвестные подорвали автомобиль сотрудника государственного учреждения.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области, 19 мая около 5 часов утра в одном из «спальных» микрорайонов прогремел взрыв. По предварительной информации, на автомобиле «Нива», который принадлежит потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство.

Мужчина получил тяжелые травмы.

По предварительной информации, потерпевший является работником одного из государственных учреждений.

В результате взрыва транспортное средство получило механические повреждения. С места происшествия изъяты фрагменты взрывного устройства.

«С целью установления лиц, причастных к совершению преступления, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицировано как покушение на убийство. На месте работают полицейские», - говорится в сообщении.