Кутовой обещает украинцам безопасные продукты

Принятый 18 мая Верховной Радой закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных" создаст производителям украинской продукции гораздо более простые условия выхода на новые европейские рынки. А украинцы получат возможность покупать пищевые продукты с высоким уровнем безопасности, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, информирует пресс-служба министерства.

"Новая система государственного контроля имеет огромное значение для Украины. И я благодарен депутатам за принятие этого сверхважного закона. Производителям украинской продукции будет гораздо проще выйти на новые европейские рынки. А украинцы получат возможность покупать пищевые продукты с высоким уровнем безопасности", - отметил Кутовой.

Закон является значительным шагом в реформировании системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, ее приближении к европейским принципам осуществления контроля, что чрезвычайно важно в контексте выполнения обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Закон устанавливает требования к организации государственного контроля пищевых продуктов, кормов и животных представителями единого контролирующего органа компетентного органа.

Принятым документом также определены общие требования к осуществлению государственного контроля с целью проверки выполнения операторами рынка пищевых продуктов, кормов, животных требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных.