В Запорожье самолет рейса из Киева застрял в незастывшем бетоне

В Запорожье самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев - Запорожье приземлился на участок взлетно-посадочной полосы с незастывшим бетонным покрытием.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ. "Сегодня самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев - Запорожье, в момент посадки и касания передней стойкой шасси взлетно-посадочной полосы приземлился на участок ВПП с незастывшим бетонным покрытием, в результате чего бетонный раствор попал на стойки шасси и нижнюю часть фюзеляжа, турбины двигателей и крыла.

Степень возможных повреждений самолета будет определена специально созданной комиссией по расследованию данного случая", - говорится в сообщении. Сообщается, что в аэропорту Запорожья проводился ремонт бетонной взлетно-посадочной полосы.

В ответ на официальный запрос авиакомпании, в аэропорту сообщили о готовности принимать рейсы. Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Пассажиров рейсов Киев - Запорожье и Запорожье - Киев доставят до пункта назначения наземным транспортом.