Киевская городская администрация переплатит за полиграфические услуги более 196 тысяч гривень

Киевская городская администрация во время тендера на оказание полиграфических услуг решила выбрать поставщика с самой высокой ценой. При этом, выигравшее «тендер» предприятие даже не участвовало в торгах.

Как рассказал Сергей Супрун, директор полиграфической компании «Craftsman», его предприятие выиграло тендер на оказание услуг с предложением сэкономить на печати 196 тысяч гривень, но было дисквалифицировано вместо со всеми участниками торгов. Sergey Suprun

Вот как описал ситуацию сам Сергей Супрунна своей странице в Фейсбук:

Моя компания «Craftsman», победила в тендере UA-2017-04-08-000083-b (ответственное лицо Кузьмич Марина Александровна зав. сектора закупок отдела бухгалтерского учета и отчетности) на оказание полиграфических услуг для КМДА. Из шести участников четверо интенсивно участвовали в аукционе. Победили мы, сэкономив для КМДА 196 тыс грн. Однако, вы же знаете наше КМДА, на кой черт им экономия!? Они дисквалифицировали ВСЕХ, кто торговался. Победила ДНВП «Картография», которая в торгах участия не принимала, со ставкой 950 000 грн. Причина дисквалификации – «не соответствие квалификационным требованием», а именно - требование наличия на балансе собственного печатного оборудования. Победителем выбрали компанию, у которой на балансе пять компьютеров с мониторами, клавиатурами и сетевым фильтром. Дисквалифицировав при этом, крупных игроков на рынке печатных услуг, имеющих в своей собственности производственные мощности, а не только оргтехнику. Не хочу бросать тень на ДНВП «Картография», вне всякого сомнения, это уважаемая компания. И конечно же нет никаких оснований подозревать ДПВП и КМДА в предварительном сговоре.

Другой тендер в котором мы принимали участие: UA-2017-04-13-001633-b - печать плакатов для «Ощадбанка» начинался со ставки 120 000 грн. Торги закончились на ставке 29 000 гр, экономия 76%. Победили не мы, но алгоритм тот же. Участников опустивших цены дисквалифицировали. Вчера в нарушении процедуры дисквалифицировали мою компанию. В 17:54 на почту пришло уведомление о рассмотрении нас в качестве победителей, и сайт Prozorro открыл доступ на закупку, давая возможность догрузить необходимые документы. Однако, уже в 17:56 нас дисквалифицировали. На этот процесс по закону нам положены сутки, но на Прозорро они промелькнули за 2 минуты.

Вот так и живем.

P.S.

Подали жалобу в Антимонопольный комитет. Это стоило 5000 грн. Дорого, знаете ли жаловаться на наших чиновников.