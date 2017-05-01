Заседание по делу Януковича перенесли на 29 мая

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в связи с ходатайством защиты о возможности ознакомления с доказательствами о необходимости проведения заочной процедуры осуждения, передает РБК-Украина.

"В деле объявляется перерыв до 10:00 29 мая",- сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Отметим, суд удовлетворил ходатайство о переносе в связи с просьбой адвокатов о времени для ознакомления с материалами, согласно которым прокуратура просит применить заочную процедуру осуждения.

"Защита просит снять с рассмотрения вопроса применения специального заочного осуждения. Поскольку на подготовительном заседании этот вопрос не решается, он должен быть рассмотрен судом после принятия обвинительного акта", - защитник Януковича Виталий Сердюк.