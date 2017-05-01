Порошенко занял 4-е место в рейтинге самых богатых чиновников

Президент Петр Порошенко занял четвертое место в рейтинге самых богатых чиновников Украины.

Об этом свидетельствует анализ е-деклараций, проведенный сервисом мониторинга деклараций украинских чиновников "OpenDeclarationBot".

Отмечается, что в 2016 году более 17 тысяч чиновников стали миллионерами. В пятерку самых богатых чиновников по размерам активов вошли Александр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрей Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петр Порошенко (789,6 млн грн) и Вячеслав Богуслаев (777,3 млн грн).

Также сообщается, что за последний год более 32 чиновников увеличили свои денежные активы более чем на 10 млн гривен, а у 14% чиновников денежные активы уменьшились