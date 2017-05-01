Порошенко наградил президента и премьера Мальты орденами Ярослава Мудрого

Петр Порошенко наградил президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преку орденом князя Ярослава Мудрого I степени и премьер-министра Мальты Джозефа Муската орденом князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом говорится в указе Президента № 130 от 15 мая.

Отмечается, что Колейро Прека и Мускат были награждены "за выдающийся личный вклад в развитие украинско-мальтийских межгосударственных отношений".

В январе Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени главу комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока.