Украинцы смогут ездить в Турцию по ID-карточкам

Правительство одобрило постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки на основании паспортов в виде ID-карточек.

Текст соответствующего постановления «Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан» был принят по сокращенной процедуре без объявления, сообщает Укринформ.