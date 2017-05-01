Порошенко: Украина отменит запрет российских сайтов после прекращения агрессии

Украина пересмотрит решение о запрете российских социальных сетей, сайтов и телеканалов сразу же после прекращения агрессии РФ.

Об этом на брифинге после церемонии подписания безвизового режима заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Мы пересмотрим запрет российских телеканалов и блокирование сайтов после того, как последний российский солдат уйдет из Украины», – процитировал Главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.