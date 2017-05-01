ЕС ждет от Украины объяснений относительно блокирования российских сайтов

Европейский Союз рассчитывает получить от Украины дополнительную информацию по поводу введения санкций против российских сайтов и соцсетей. Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в Украине.

«Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию», - сообщил руководитель отдела прессы и информации дипмиссии Юргис Вильчинскас, сообщает «Европейская правда».

Ожидается, что официальная оценка или реакция на санкционное решение будет одобрена в ЕС после получения такой детальной информации.