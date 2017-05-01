В Минэкологии заявили о проблемах с водоснабжением в трех областях

В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины заявили об ухудшении качества источника питьевого водоснабжения для городов и сел Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Произошло существенное ухудшение качества поверхностных и подземных вод, которые являются источником питьевого водоснабжения для городов и сел Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Согласно информации Минэкологии, это произошло из-за проблемы сброса излишков сточных вод в реке Ингулец, которая не решалась на протяжении нескольких десятилетий.

Так, Межведомственная рабочая группа при министерстве подготовила проект Плана мероприятий по поэтапному уменьшению объемов сброса излишков сточных вод в реку Ингулец, улучшению качества воды в бассейне указанной реки, а также Карачуновском водохранилище, водозаборе Ингулецкой оросительной системы, до 2025 года. Напомним, ранее сообщалось, что общественные активисты представили проекты по защите некоторых малых рек Киева, которые частично находятся под землей. Например, для Почайной и Лыбиди они предлагают обустроить на их берегах парки отдыха, общественное пространство и спортивный городок. Основной проблемой для этих рек сейчас остается сливание в них нечистот и промышленных отходов.