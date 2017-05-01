Нацкомиссия обещает штрафовать провайдеров, не заблокировавших российские сайты

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере связи и информатизации предупредила операторов и провайдеров телекоммуникаций о том, что будет штрафовать за невыполнение указа «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующее информационное сообщение размещена на сайте регулятора.

В сообщении напоминается, что «лица, виновные в нарушении законодательства о телекоммуникациях, привлекаются к гражданской, административной, уголовной ответственности согласно закону».

«Обращаем внимание, операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушения, предусмотренные частью первой этой статьи - тянут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан; в соответствии со статьей 148-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в сообщении.