У Зеленского распределили депутатов по комиссиям. Забрали все

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов.

Фракция «Слуга народа» получила в комитетах 19 должностей председателей и 49 должностей заместителей и секретарей.

Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» достался лишь один председатель комитета и 14 заместителей и секретарей.

«Батькивщина» и «Европейская солидарность» возглавили по одному комитету, получив соответственно 10 и 3 должности заместителей и секретарей.

Из «Голоса» 13 депутатов стали заместителями и секретарями в комитетах.

Внефракционным депутатам достался 1 комитет и 10 должностей заместителей и секретарей.

Кому достались комитеты?

Бюджетный комитет возглавит Юрий Аристов из «Слуги народа». Первый заместитель — Иван Крулько из «Батькивщины», заместители — Трухин, Копачук, Владимир Гевко (все Слуга народа). Секретарь комитета — Цабаль («Голоса»).

возглавит Юрий Аристов из «Слуги народа». Первый заместитель — Иван Крулько из «Батькивщины», заместители — Трухин, Копачук, Владимир Гевко (все Слуга народа). Секретарь комитета — Цабаль («Голоса»). Комитет по аграрной политике возглавит Николай Сольский из «Слуги народа», его первым заместителем будет Иван Кириленко из «Батькивщины», секретарем Иван Чайковский, внефракционный.

возглавит Николай Сольский из «Слуги народа», его первым заместителем будет Иван Кириленко из «Батькивщины», секретарем Иван Чайковский, внефракционный. Комитетом антикоррупционной политики будет руководить Анастасия Красносельская (СН), первый заместитель Ярослав Юрчишин (Голос), секретарь — Михаил Цимбалюк («Батькивщина»).

будет руководить Анастасия Красносельская (СН), первый заместитель Ярослав Юрчишин (Голос), секретарь — Михаил Цимбалюк («Батькивщина»). Комитет по вопросам экономического развития возглавит Дмитрий Наталуха из «Слуги народа», первый заместитель — Сергей Тарута («Батькивщина»), заместители Киселевский и Пидласого (СН), секретарь Ярослав Рущишин (Голос).

возглавит Дмитрий Наталуха из «Слуги народа», первый заместитель — Сергей Тарута («Батькивщина»), заместители Киселевский и Пидласого (СН), секретарь Ярослав Рущишин (Голос). Комитет гуманитарной политики возглавит Александр Ткаченко (СН), первый заместитель — Ирина Констанкевич (мажоритарниця), заместители — Евгения Кравчук, Максим Потураев, Гео Лерос (СН), секретарь — Александр Абдуллин («Батькивщина»).

возглавит Александр Ткаченко (СН), первый заместитель — Ирина Констанкевич (мажоритарниця), заместители — Евгения Кравчук, Максим Потураев, Гео Лерос (СН), секретарь — Александр Абдуллин («Батькивщина»). Комитет экологической политики возглавит Олег Бондаренко (СН), его первым заместителем будет Степан Ивахив, секретарем — Александр Фельдман с ОПЗЖ.

возглавит Олег Бондаренко (СН), его первым заместителем будет Степан Ивахив, секретарем — Александр Фельдман с ОПЗЖ. Комитет по энергетике и ЖКХ возглавит Андрей Герус СН, его первым заместителем будет Алексей Кучеренко («Батькивщина»), заместителем Юрий Иоффе с ОПЗЖ, секретарем Юрий Шаповалов.

возглавит Андрей Герус СН, его первым заместителем будет Алексей Кучеренко («Батькивщина»), заместителем Юрий Иоффе с ОПЗЖ, секретарем Юрий Шаповалов. Комитетом здоровье нации будет руководить Михаил Радуцкий (СН), первым заместителем будет Валерий Дубиль («Батькивщина»), секретарем Яна Зинкевич с ЕС.

будет руководить Михаил Радуцкий (СН), первым заместителем будет Валерий Дубиль («Батькивщина»), секретарем Яна Зинкевич с ЕС. Комитет внешней политики возглавит Богдан Яременко (Слуга народа), его первым заместителем будет Григорий Немыря («Батькивщина»), заместителями Марина Бардина и Юлия Левочкина, секретарем Соломия Бобровская (Голос).

возглавит Богдан Яременко (Слуга народа), его первым заместителем будет Григорий Немыря («Батькивщина»), заместителями Марина Бардина и Юлия Левочкина, секретарем Соломия Бобровская (Голос). Комитет по вопросам молодежи и спорта возглавит Андрей Кожемякин («Батькивщина»), первым заместителем у него будет Жан Беленюк, заместителями — Костюк и Мокан СН, секретарем — Григорий Суркис.

возглавит Андрей Кожемякин («Батькивщина»), первым заместителем у него будет Жан Беленюк, заместителями — Костюк и Мокан СН, секретарем — Григорий Суркис. Комитет по вопросам евроинтеграции возглавит Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС), первым заместителем у него будет Вадим Галайчук, заместителем Мария Мезенцева (СН) и Олег Волошин (ОПЗЖ), секретарем — Евгений Яковенко («Батькивщина»).

возглавит Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС), первым заместителем у него будет Вадим Галайчук, заместителем Мария Мезенцева (СН) и Олег Волошин (ОПЗЖ), секретарем — Евгений Яковенко («Батькивщина»). Комитет по нацбезопасности возглавит Александр Завитневич (муж одноклассницы президента Зеленского), его первым заместителем станет Михаил Забродский с ЕС, заместителями Марьяна Безуглая и Юрий Мисягин (СН), секретарь — Костенко Роман (Голос).

Александр Завитневич (муж одноклассницы президента Зеленского), его первым заместителем станет Михаил Забродский с ЕС, заместителями Марьяна Безуглая и Юрий Мисягин (СН), секретарь — Костенко Роман (Голос). Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления возглавит Андрей Клочко (СН), первым заместителем будет Роман Лозинский (Голос), заместителями Елена Шуляк, Алина Загоруйко, Александр Качура (СН), секретарь Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ).

Андрей Клочко (СН), первым заместителем будет Роман Лозинский (Голос), заместителями Елена Шуляк, Алина Загоруйко, Александр Качура (СН), секретарь Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ). Комитетом по вопросам образования руководить Дмитрий Бабак, первым его заместителем будет Александр Лукашев с ОПЗЖ, секретарем Наталья Пипа (Голос).

руководить Дмитрий Бабак, первым его заместителем будет Александр Лукашев с ОПЗЖ, секретарем Наталья Пипа (Голос). Комитет по правовой политике возглавит Ирина Венедиктова (СН), ее первым заместителем будет Василий Нимченко с ОПЗЖ, секретарем — Олег Макаров (Голос).

возглавит Ирина Венедиктова (СН), ее первым заместителем будет Василий Нимченко с ОПЗЖ, секретарем — Олег Макаров (Голос). Комитет по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий возглавит внефракционный Валерий Лубинець, его первым заместителем будет Максим Ткаченко из «СН», секретарем Рустем Умеров (Голос).

возглавит внефракционный Валерий Лубинець, его первым заместителем будет Максим Ткаченко из «СН», секретарем Рустем Умеров (Голос). Комитетом по вопросам регламента руководить Сергей Кальченко (СН), первый застпник — Андрей Пузийчук (Батькивщина), секретарем будет Михаил Папиев (ОПЗЖ).

руководить Сергей Кальченко (СН), первый застпник — Андрей Пузийчук (Батькивщина), секретарем будет Михаил Папиев (ОПЗЖ). Комитет правоохранительной деятельности возглавит Денис Монастырский («Слуга народа»), его первым застпником будет Андрей Осадчук (Голос), одним из заместителем станет Мамка из ОПЗЖ, секретарем — внефракционный Сергей Минько.

Денис Монастырский («Слуга народа»), его первым застпником будет Андрей Осадчук (Голос), одним из заместителем станет Мамка из ОПЗЖ, секретарем — внефракционный Сергей Минько. Комитет по свободе слова возглавит Нестор Шуфрич с ОПЗЖ, его первым заместителем станет Алена Шкрум («Батькивщина»), секретарем — Сергей Швец.

возглавит Нестор Шуфрич с ОПЗЖ, его первым заместителем станет Алена Шкрум («Батькивщина»), секретарем — Сергей Швец. В комитете по вопросам социальной политики будет председательствовать Галина Третьякова (СН), первым заместителем будет Анжелика Лабунская («Батькивщина»), заместителем — Вадим Струневич (СН) и Наталья Королевская, секретарем — внефракционный Николай Бабенко.

будет председательствовать Галина Третьякова (СН), первым заместителем будет Анжелика Лабунская («Батькивщина»), заместителем — Вадим Струневич (СН) и Наталья Королевская, секретарем — внефракционный Николай Бабенко. Комитет транспорта и инфраструктуры — Владимир Крейденко (СН), первым заместителем будет Юлия Клименко, одним из заместителей Николай Тищенко (СН), секретарем — внефракционный Геннадий Вацак.

Владимир Крейденко (СН), первым заместителем будет Юлия Клименко, одним из заместителей Николай Тищенко (СН), секретарем — внефракционный Геннадий Вацак. Комитет по вопросам финансов возглавит Даниил Гетманцев (Слуга народа), первым заместителем будет Ярослав Железняк (Голос), одним из заместителей Александр Дубинский, секретарем Игорь Палица.

возглавит Даниил Гетманцев (Слуга народа), первым заместителем будет Ярослав Железняк (Голос), одним из заместителей Александр Дубинский, секретарем Игорь Палица. Комитетом по цифровой трансформации руководить Михаил Крячко (СН), первым заместителем будет Кира Рудик с Голоса, секретарем — Сергей Ларин с ОПЗЖ.

По подсчетам Ирины Геращенко, «Слуга народа» получила 70 руководящих должностей в комитетах, ОПЗЖ — 15, Голос — 13, Батькивщина — 15, ЕС — 4.