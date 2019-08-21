У Зеленского распределили депутатов по комиссиям. Забрали все

У Зеленского распределили депутатов по комиссиям. Забрали всеВчера, 10:26
Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов.
Фракция «Слуга народа» получила в комитетах 19 должностей председателей и 49 должностей заместителей и секретарей.
Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» достался лишь один председатель комитета и 14 заместителей и секретарей.
«Батькивщина» и «Европейская солидарность» возглавили по одному комитету, получив соответственно 10 и 3 должности заместителей и секретарей.
Из «Голоса» 13 депутатов стали заместителями и секретарями в комитетах.
Внефракционным депутатам достался 1 комитет и 10 должностей заместителей и секретарей.
Кому достались комитеты?
- Бюджетный комитет возглавит Юрий Аристов из «Слуги народа». Первый заместитель — Иван Крулько из «Батькивщины», заместители — Трухин, Копачук, Владимир Гевко (все Слуга народа). Секретарь комитета — Цабаль («Голоса»).
- Комитет по аграрной политике возглавит Николай Сольский из «Слуги народа», его первым заместителем будет Иван Кириленко из «Батькивщины», секретарем Иван Чайковский, внефракционный.
- Комитетом антикоррупционной политики будет руководить Анастасия Красносельская (СН), первый заместитель Ярослав Юрчишин (Голос), секретарь — Михаил Цимбалюк («Батькивщина»).
- Комитет по вопросам экономического развития возглавит Дмитрий Наталуха из «Слуги народа», первый заместитель — Сергей Тарута («Батькивщина»), заместители Киселевский и Пидласого (СН), секретарь Ярослав Рущишин (Голос).
- Комитет гуманитарной политики возглавит Александр Ткаченко (СН), первый заместитель — Ирина Констанкевич (мажоритарниця), заместители — Евгения Кравчук, Максим Потураев, Гео Лерос (СН), секретарь — Александр Абдуллин («Батькивщина»).
- Комитет экологической политики возглавит Олег Бондаренко (СН), его первым заместителем будет Степан Ивахив, секретарем — Александр Фельдман с ОПЗЖ.
- Комитет по энергетике и ЖКХ возглавит Андрей Герус СН, его первым заместителем будет Алексей Кучеренко («Батькивщина»), заместителем Юрий Иоффе с ОПЗЖ, секретарем Юрий Шаповалов.
- Комитетом здоровье нации будет руководить Михаил Радуцкий (СН), первым заместителем будет Валерий Дубиль («Батькивщина»), секретарем Яна Зинкевич с ЕС.
- Комитет внешней политики возглавит Богдан Яременко (Слуга народа), его первым заместителем будет Григорий Немыря («Батькивщина»), заместителями Марина Бардина и Юлия Левочкина, секретарем Соломия Бобровская (Голос).
- Комитет по вопросам молодежи и спорта возглавит Андрей Кожемякин («Батькивщина»), первым заместителем у него будет Жан Беленюк, заместителями — Костюк и Мокан СН, секретарем — Григорий Суркис.
- Комитет по вопросам евроинтеграции возглавит Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС), первым заместителем у него будет Вадим Галайчук, заместителем Мария Мезенцева (СН) и Олег Волошин (ОПЗЖ), секретарем — Евгений Яковенко («Батькивщина»).
- Комитет по нацбезопасности возглавит Александр Завитневич (муж одноклассницы президента Зеленского), его первым заместителем станет Михаил Забродский с ЕС, заместителями Марьяна Безуглая и Юрий Мисягин (СН), секретарь — Костенко Роман (Голос).
- Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления возглавит Андрей Клочко (СН), первым заместителем будет Роман Лозинский (Голос), заместителями Елена Шуляк, Алина Загоруйко, Александр Качура (СН), секретарь Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ).
- Комитетом по вопросам образования руководить Дмитрий Бабак, первым его заместителем будет Александр Лукашев с ОПЗЖ, секретарем Наталья Пипа (Голос).
- Комитет по правовой политике возглавит Ирина Венедиктова (СН), ее первым заместителем будет Василий Нимченко с ОПЗЖ, секретарем — Олег Макаров (Голос).
- Комитет по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий возглавит внефракционный Валерий Лубинець, его первым заместителем будет Максим Ткаченко из «СН», секретарем Рустем Умеров (Голос).
- Комитетом по вопросам регламента руководить Сергей Кальченко (СН), первый застпник — Андрей Пузийчук (Батькивщина), секретарем будет Михаил Папиев (ОПЗЖ).
- Комитет правоохранительной деятельности возглавит Денис Монастырский («Слуга народа»), его первым застпником будет Андрей Осадчук (Голос), одним из заместителем станет Мамка из ОПЗЖ, секретарем — внефракционный Сергей Минько.
- Комитет по свободе слова возглавит Нестор Шуфрич с ОПЗЖ, его первым заместителем станет Алена Шкрум («Батькивщина»), секретарем — Сергей Швец.
- В комитете по вопросам социальной политики будет председательствовать Галина Третьякова (СН), первым заместителем будет Анжелика Лабунская («Батькивщина»), заместителем — Вадим Струневич (СН) и Наталья Королевская, секретарем — внефракционный Николай Бабенко.
- Комитет транспорта и инфраструктуры — Владимир Крейденко (СН), первым заместителем будет Юлия Клименко, одним из заместителей Николай Тищенко (СН), секретарем — внефракционный Геннадий Вацак.
- Комитет по вопросам финансов возглавит Даниил Гетманцев (Слуга народа), первым заместителем будет Ярослав Железняк (Голос), одним из заместителей Александр Дубинский, секретарем Игорь Палица.
- Комитетом по цифровой трансформации руководить Михаил Крячко (СН), первым заместителем будет Кира Рудик с Голоса, секретарем — Сергей Ларин с ОПЗЖ.
По подсчетам Ирины Геращенко, «Слуга народа» получила 70 руководящих должностей в комитетах, ОПЗЖ — 15, Голос — 13, Батькивщина — 15, ЕС — 4.