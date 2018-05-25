Организации, которые выдают кредит

По причине непредсказуемости жизни, иногда могут возникнуть моменты, когда срочно нужна определенная сумма денег. Первое что приходит на ум, это взять в долг у знакомых или оформить кредит в банке. Однако что делать, если такой момент возник в ночное время суток? Беспокоить друзей в позднее время может быть неудобно, а банки попросту закрыты. В таких случаях на помощь приходят организации, которые занимаются выдачей микрокредитов.

Какие преимущества имеют такие организации?

Главным преимуществом микрофинансовых организаций, конечно же, является возможность взять деньги в долг в любое время, вне зависимости от дня недели. Это обусловлено тем, что оформление кредита происходит на сайте, на главной странице которого почти всегда присутствует удобный калькулятор, предназначенный для расчета точной суммы переплаты. В зависимости от самой организации поданная клиентом заявка проверяется либо операторами (5-30 минут), либо автоматически в течение пары минут. После подтверждения заявки, средства переводятся на банковскую карту, номер которой заемщик указал при заполнении анкеты. Еще одним важным преимуществом можно считать то, что для получения займа достаточно иметь при себе лишь паспорт и идентификационный код. Кроме этого никакая больше документация не нужна.

На каких условиях можно получить деньги в долг?

Условия МФО немного отличаются от условий крупных банков. В первую очередь это размер выдаваемой суммы. Для постоянных клиентов она может достигать и 15 000 гривен, но обратившись за займом впервые, можно получить в среднем не больше 3 000 гривен. Период, на который даются деньги, тоже немного ограничен. В зависимости от компании может достигать от 10 до 60 дней. Но вспомнив о преимуществах можно понять, что такие организации рассчитаны на оформление кредитов в срочном порядке, с чем они отлично справляются. Можно немного подробнее ознакомиться со всем вышеперечисленным на примере нескольких микрофинансовых организаций, условия которых в той или иной мере также отличаются и друг от друга.

Сервис «Море Грошей» может предоставить займ в любое время суток. Кредит дается сроком на 5-70 дней, а его сумма может достигать 10 000 гривен, без разделения на новых и постоянных клиентов, как в некоторых других компаниях. Процентная ставка также не может не радовать, ведь она составит лишь 0,50% в день. К тому же, на первый займ действует скидка, которая делает переплату в два раза меньшей.

В «Forza Credit» можно взять до 15 000 гривен сроком от 65 дней. По условиям договора заемщику должно быть от 18 до 70 лет. Сервис обещает рассмотреть заявку в течение 15 минут, после чего моментально будет осуществлен перевод средств на банковскую карту. Если заемщик осуществляет погашение задолженности досрочно, то сумма переплаты пересчитывается таким образом, что считаются лишь проценты фактического количества дней пользования услугой.

Компания «Євро Гроші» может выдать кредит и на 1 день, а максимальный срок составляет 30 дней. На такой короткий срок процентная ставка в 1,9% не сильно скажется на сумме переплаты. В долг, кроме того, можно взять от 1 000 до 10 000 гривен. В случае, если по истечению срока у клиента нет возможности погасить задолженность, можно продлить срок еще до 30 дней. Преимуществом этого сервиса можно считать наличие отделений, в которых средства можно получить наличными, если кредитной карты нет.

Существует множество достойных внимания микрофинансовых организаций, список которых можно найти здесь на сайте creditonline365.com.ua. И главным достоинством таких организаций является возможность получения денег в любое время суток.