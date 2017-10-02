В центре Харькова внедорожник протаранил группу пешеходов - 6 погибших

В Харькове около 20:45 на улице Сумской в результате аварии Lexus въехал в группу людей. В результате происшествия погибли 6 человек, еще 5 - получили тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба харьковской полиции, по предварительной информации, по направлению от Центрального рынка ехал автомобиль Volkswagen Touareg. В это время по улице Сумской ехал автомобиль «Лексус».

На перекрестке возле «Пузатой хаты» автомобили столкнулись и «Лексус» отбросило на группу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.

В настоящее время полиция сообщила, что водитель внедорожника задержана.