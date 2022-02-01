ГСЧС эвакуирует с утра людей в Счастье

Сегодня, в 7:30 утра, командир отделения пожарной части города Счастье прапорщик Волошенко самостоятельно из-под обстрелов колонной из личных легковых автомобилей проводит эвакуацию населения.

Российские террористы не дают возможности попасть в город, обстреливаетмый из всех видов артиллерии международным и украинским гуманитарным организациям.

Также продолжаются обстрелы города из минометов и артиллерии и нет гарантий безопасности для гражданского населения.