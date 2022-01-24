Война: Украина остановила российских агрессоров в Черниговской области. В Херсонской - ситуация тяжелая

Война: Украина остановила российских агрессоров в Черниговской области. В Херсонской - ситуация тяжелаяСегодня, 12:40
Как сообщил штаб Сухопутных войск Украины, тяжелые бои бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой областях.
На объездной дороге города Харьков сожжено 4 российских танка.
Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.
В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.
Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.
Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/ZqSPYGm2iz— Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022
Российская армия обстреляла жилые дома в Чугуеве. На фото жители Харьковской области, которых российская армия "обещала не атаковать" и не причинять вреда.