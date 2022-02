Война: Украина остановила российских агрессоров в Черниговской области. В Херсонской - ситуация тяжелая

Как сообщил штаб Сухопутных войск Украины, тяжелые бои бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой областях.

На объездной дороге города Харьков сожжено 4 российских танка.

Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.

В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.

Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/ZqSPYGm2iz