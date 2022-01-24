Украинская армия удерживает Счастье - взорван мост и уничтожено около 50 атаковавших

Вооруженные силы отразили нападение на город Счастье в Луганской области, который атаковала Россия.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, атака на Счастье отбита, противник понес потери.

При попытке нападения уничтожена российская техника и убиты около 50 российских солдат.

Также взорван мост через реку Северский Донец - единственный в том районе между оккупированной частью Луганской области и подконтрольной Украине.