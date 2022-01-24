Официально: Путин объявил войну Украине

Сегодня в 4 утра в лучших традициях фашистских режимов президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Президент Украины и СНБО вводят военное положение.

Жители Харькова сообщают об обстрелах города. Аналогичная информация поступает из Одессы и Николаева.

Сообщают о десанте в Мариуполе.

Около 4:00 утра российский президент Владимир Путин выступил на ТВ с экстренным обращением, объявив о военной операции против Украины.

"Народные республики Донбасса обратились в Россию с просьбой о помощи. В этой связи мною принято решение о проведении специальной военной операции", – заявил он.

Путин заявил, что "мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины".

Как выразился президент страны-агрессора, "действия РФ связаны не с ограничением интересов Украины, а с защитой себя от тех, кто взял Украину в заложники".