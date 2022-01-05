Российский обстрел чуть не вызвал техногенную катастрофу в Луганской области

В результате обстрелов российской артиллерии сегодня утром была повреждена линия электропередачи ВЛ-35 кВ «Горная-Чихирова» с ответвлением «Золотое».

Всего были обесточены 7 подстанций: «Техническая», «Светличная», «Донец», «Грачево», «Чихирово», «Тошковка», «Петродонецкая».

Из-за повреждений на линии ПЛ-35 кВ «Горная-Чихирова» осталась без электроэнергии шахта «Тошковская». Около 75 шахтеров застряли в шахте под землей на своих сменах.

Как считают специалисты ЛЭО, в случае шестичасового обесточивания данной подстанции шахту могло затопить, что привело бы к техногенной катастрофе в этом районе — поднятие грунтовых вод и попадания шахтных вод в питьевые слои.

Около 13 часов бригада Лисичанского ЛМП ООО «Луганское энергетическое объединение» выехала на восстановление линии электропередачи, но добраться до места повреждения не удалось — вблизи города Горское интенсивно начался обстрел со стороны российских террористов.

Было принято решение не рисковать жизнью сотрудников ЛЭО и переждать угрозу.

В 17:20 энергетикам удалось восстановить ​​линия энергоснабжения ПЛ-35 кВ «Горная-Чихирова» и работу подстанций.

Благодаря самоотверженному труду в практически фронтовых условиях катастрофы удалось избежать.