Госдума РФ обратилась к Путину с просьбой признать независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР»

Госдума Российской Федерации обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании «ЛНР» и «ДНР». Проект поддержал 351 депутат.

ГосДума рассмотрела два проекта. Депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении к Путину о необходимости признания «ЛДНР». Теперь решение за президентом РФ.

«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении.

Решение о признании республик Донбасса предлагается принять Президенту РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ранее комментируя проект обращения к президенту, заявил, что не считает уместным комментировать документ до тех пор, пока он не был рассмотрен Госдумой.



