С 11 февраля Луганская область в «красной» зоне карантина

За последние две недели в Украине и в Луганской области наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. В Луганской области ежедневно выявляется более 700 новых случаев коронавируса.

Наиболее угрожающая ситуация сложилась в западных областях и в Одессе, где ежедневно выявляют до трех тысяч заболевших.

С 11 февраля в трех областях Украины начнет действовать красный уровень эпиднебезопасности. Речь идет о Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях. Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 февраля.

В указанных регионах превышен ряд показателей, позволяющих усилить противоэпидемические правила.

Ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.

Напомним, что красный уровень предполагает ряд ограничений:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров;

проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Важно, что указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мер) полностью иммунизированы и имеют «зеленый» COVID-сертификат или действующий отрицательный результат тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген ), или сертификат о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.