» » Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

Сегодня, 10:12 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 2 февраля, около 8:30, российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области.

Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора российские террористы использовали беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил гранатометный выстрел ВОГ.

В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет.

В то же время одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

Такие преступные действия российских кафиров в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Сутками ранее в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 обстрела со стороны российско-террористических формирований.

В направлении Марьинки оккупанты вели обстрел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:54

Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Сегодня, 12:33

40 школ в оккупированном Луганске со 2 февраля перешли на дистанционное обучение

Сегодня, 10:21

В Луганской области 869 заболевших COVID-19 за сутки

Сегодня, 10:12

Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

Вчера, 14:55

Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

Вчера, 13:22

Спасатели в Луганской области просят быть осторожными на замерзших водоемах

Вчера, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

Вчера, 11:04

В Луганской области провели учения по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых

Вчера, 11:01

В Луганской области за сутки 756 новых случаев COVID-19

31-01-2022, 16:25

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

31-01-2022, 12:55

В Луганской области на выходных спасатели 4 раза оказали помощь застрявшим в снегу медикам

31-01-2022, 10:21

В Луганской области лабораторно подтверждено 130 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 

Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня