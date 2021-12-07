Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

Сегодня, 2 февраля, около 8:30, российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области.

Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора российские террористы использовали беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил гранатометный выстрел ВОГ.

В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет.

В то же время одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

Такие преступные действия российских кафиров в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Сутками ранее в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 обстрела со стороны российско-террористических формирований.

В направлении Марьинки оккупанты вели обстрел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.