В Луганской области 478 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 25 января лабораторно подтверждено 478 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое пациентов.

Заболевшие коронавирусом выявлены в городах и районах области:

Лисичанск – 43, Рубежное – 42, Северодонецк – 98, Беловодcк – 11, Белокуракино – 8, Кременнная – 45, Марковский район – 11, Меловской район – 15, Новоайдар – 10, Новопсков – 11, Попасная– 38, Сватово - 45, Старобельск – 43, Троицкое – 51.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 80-летний мужчина из Лисичанска; 85-летний мужчина из Рубежного; 63-летняя женщина из Старобельщины.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 62871 заболевших. Из них 2 262 человек умерли от вызванных коронавирусом осложнений.

В Украине за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 24 321 новых случаев COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 января (09:00) в Украине за все время пандемии подтверждено 3 913 809 случаев COVID-19, из них 99 584 летальных; 3 596 715 человек выздоровели.



