Российские боевики обстреляли Причепиловку из гранатометов и стрелкового оружия

24 января в Луганской области зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе села Причепиловка из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.