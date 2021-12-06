Российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии и тяжелых минометов

Российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии и тяжелых минометовВчера, 23:08
23 января российские боевики 7 раз нарушили режима прекращения огня, из них 6 обстрелов – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли окраины Попасной из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Район Новозвановки российско-оккупационные войска обстреливали из артиллерии калибра 122 мм.
В Донецкой области в районе Водяного боевики 4 раза обстреливали украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.