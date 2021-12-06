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Российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии и тяжелых минометов

Вчера, 23:08 citynews.net.ua | Напечатать

23 января российские боевики 7 раз нарушили режима прекращения огня, из них 6 обстрелов – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли окраины Попасной из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Район Новозвановки российско-оккупационные войска обстреливали из артиллерии калибра 122 мм.

В Донецкой области в районе Водяного боевики 4 раза обстреливали украинских военных из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.


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