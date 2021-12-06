Госдеп рассказал о ложных российских нарративах про Украину и геополитику

Государственный департамент США опубликовал пять главных дезинформационных нарративов российской пропаганды , действующих как шаблон, что дает возможность Кремлю корректировать их с полным игнорированием истины для поддержки своих политических целей.

По мнению аналитиков Госдепа, за многие годы Россия сфабриковала набор ложных нарративов, которые ее экосистема дезинформации и пропаганды настойчиво внедряет в глобальную информационную среду. Эти нарративы действуют как шаблон, который позволяет Кремлю корректировать эти нарративы с одним постоянством - полным пренебрежением к истине при формировании информационной среды для поддержки своих политических целей.

Российские военные и разведывательные структуры занимаются этой деятельностью во всей российской экосистеме дезинформации и пропаганды, включая вредоносные операции в социальных сетях, использование открытых и скрытых онлайновых прокси-медиа, вброс дезинформации в теле- и радиопрограммы, проведение конференций, призванных повлиять на участников, чтобы они ошибочно считали, что Украина, а не Россия, виновата в повышенной напряженности в регионе, а также использование кибер-операций для взлома СМИ и проведения операций по вбросам дезиинформации.

Вот пять основных повторяющихся тем российской дезинформации, которые Кремль в настоящее время перенастраивает, пытаясь наполнить информационную среду ложными нарративами о своих действиях в Украине.

Тема №1: "Россия - невинная жертва"

Российские правительственные чиновники ложно представляют Россию как вечную жертву, а ее агрессивные действия - как вынужденный ответ на якобы имевшие место действия США и наших демократических союзников и партнеров. Чтобы поддержать эти утверждения, Россия прибегает к одному из своих любимых ярлыков, чтобы попытаться нанести ответный удар: "русофобия". После вторжения в Украину в 2014 году российское правительство и контролируемые государством средства дезинформации начали обвинять всех, кто ставит под сомнение действия России, в ксенофобии и русофобии.

Например, Россия утверждает, что негативная реакция международного сообщества на ее вторжение в независимую страну была вызвана лишь тем, что люди боялись и ненавидели Россию.

Утверждения о "русофобии" встречаются по целому ряду тем и используются всякий раз, когда российское правительство хочет изобразить из себя жертву, хотя на самом деле оно является агрессором.

Тема #2: Исторический ревизионизм

Когда история не соответствует политическим целям Кремля, российские правительственные чиновники и их доверенные лица отрицают исторические события или искажают исторические повествования, пытаясь выставить Россию в более выгодном свете и обслужить свою внутреннюю и геополитическую повестку дня.

Например, пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, который способствовал началу Второй мировой войны, является политически неудобным для режима Путина.

В 2020 году, пытаясь минимизировать и рационализировать решение Сталина вступить в союз с Гитлером, Путин опубликовал искаженную версию начала Второй мировой войны, преуменьшив роль Советского Союза и переложив вину за войну на другие страны. Россия часто идет дальше, называя тех, кто не согласен с ее извращенной версией истории, нацистами или сочувствующими нацистам.

Кремль также применяет эту формулу к истории государственности Украины, поведению НАТО во время распада Советского Союза, тюремной системе ГУЛАГ, Голодомору в Украине и многим другим событиям, где исторические действия Кремля не отвечают его текущим политическим целям.

Тема №3: "Крах западной цивилизации неизбежен"

Россия выдвигает ложное утверждение, что западная цивилизация рушится и отошла от "традиционных ценностей", потому что она работает над обеспечением безопасности и равенства ЛГБТКИ+ людей и продвигает такие концепции, как женское равноправие и мультикультурализм. Гибель западной цивилизации - один из старейших российских дезинформационных шаблонов, утверждения о "загнивающем Западе" документируются с 19 века.

Этот дезинформационный нарратив, основанный на "ценностях", использует такие неопределенные понятия, как "традиции", "семейные ценности" и "духовность".

Россия утверждает, что она является бастионом так называемых "традиционных ценностей" и гендерных ролей и служит моральным противовесом "декадансу" США и западных стран.

Например, президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия "мать" и "отец", заменив их на "родитель 1 и 2", а министр иностранных дел Лавров написал, что западные ученики "изучают в школе, что Иисус Христос был бисексуалом".

Тема №4: "Народные движения - это "цветные революции", спонсируемые США"

Кремлю трудно согласиться с тем, что все люди должны иметь право на свободу слова, а правительство должно быть подотчетно своему народу. Россия обвиняет Соединенные Штаты в подстрекательстве к восстаниям или заговоре "цветных революций" в Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Молдове, Украине, на Ближнем Востоке и в Африке.

Если народное движение выступает за демократию и реформы и не отвечает геополитическим интересам России, Кремль часто нападает на его легитимность и утверждает, что за ним тайно стоят Соединенные Штаты. Эти необоснованные обвинения часто направлены против местных и международных организаций гражданского общества, а также независимых СМИ, которые разоблачают нарушения прав человека и коррупцию.

Кремль стремится отрицать, что люди в соседних странах могут обладать самостоятельностью, достоинством и независимым стремлением отстаивать свои интересы, точно так же, как он отрицает эти качества у народа России.

Тема №5: Реальность такова, какой ее хочет видеть Кремль

Кремль часто пытается создать множество ложных реальностей и внести путаницу в информационную среду, когда правда не отвечает его интересам. Часто намеренно запутывая ситуацию, российские чиновники приводят аргументы, призванные переложить вину на российское правительство, даже если некоторые из них противоречат друг другу.

Однако со временем представление множества противоречащих друг другу нарративов может само по себе стать приемом, призванным вызвать замешательство и оттолкнуть реакцию. Другие элементы российской экосистемы дезинформации и пропаганды, такие как злоупотребление финансируемыми государством средствами дезинформации и вооруженными социальными сетями, помогают продвигать многочисленные ложные нарративы.

Например, всему миру было ясно, что Россия пыталась убить бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, Англия, 4 марта 2018 года.

По данным Института политики при Королевском колледже Лондона, в течение четырех недель после этого инцидента российские финансируемые государством и направляемые им телеканалы RT и Sputnik распространили 138 отдельных и противоречащих друг другу материалов в 735 статьях.

Россия использовала ту же технику наводнения информационного пространства множеством ложных утверждений после других событий, таких как сбитый рейс MH17 Малайзийских авиалиний и вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающаяся оккупация, чтобы отвлечь внимание от своей роли в этих событиях. И снова цель - запутать и отвлечь других и манипулировать истиной в угоду интересам Кремля.