Погодные условия значительно усложнили пересечение линии соприкосновения в пункте пропуска «Станица Луганская». Температура опускалась ниже –10°C, а еще здесь всегда очень ветрено.

На днях волонтерам Общества Красного Креста Украины несколько раз приходилось оказывать первую помощь людям, страдающим от обморожений.

В таких условиях на Станице Луганской пункт обогрева Красного Креста играет существенную роль. Это единственное теплое место, где люди во время пересечения могут выпить горячий чай или отдохнуть.

По наблюдениям волонтеров сейчас на пункте пропуска много семей с детьми. Это связано с тем, что семьи, разделенные линией соприкосновения, воспользовались длительными праздниками, чтобы навестить своих близких.

Помощь оказывается Красным Крестом бесплатно.

Также в палатке Красного креста жители подконтрольных Украине и оккупированных РФ территорий, пересекающие КПВВ, могут получить первую медицинскую помощь, дождаться скорую или попросить о сопровождении через КПВВ с лучае проблем со здоровьем.

Также для матерей с детьми в палатке Красного креста предусмотрено место для кормления и переодевания.