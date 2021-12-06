У Путина пока не комментируют инициативу о признании «ЛНР» и «ДНР» отдельными республиками

У Путина пока не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту по поводу признания террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» отдельными республиками, до принятия соответствующего документа парламентариями.

Об этом сообщил российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение либо будет принято, либо не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным».

Напомним — 19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором палате предлагается официально обратиться к Путину с просьбой признать независимость террористических организаций «ДНР» и «ДНР». Документ просили включить в повестку дня Госдумы на февраль.