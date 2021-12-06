В Новоайдарском районе во время пожара погиб пенсионер

Ночью 19 января в полицию Новопскова поступило сообщение о том, что на улице Мира с. Булавиновка произошло возгорание жилого дома.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы.

После ликвидации пожара в доме был обнаружен человек без признаков жизни. Погибшим оказался 75-летний владелец дома.

По предварительной информации работников ГСЧС возгорание дома произошло в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины "Убийство" с примечанием "несчастный случай".