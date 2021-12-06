Жители востокчных областей Украины могут пройти онлайн-курс об инвестировании в IT-бизнес

Жители востокчных областей Украины могут пройти онлайн-курс об инвестировании в IT-бизнесСегодня, 12:04
Центр стартапов 1991 и SocialBoost начинают новый набор на онлайн-курс «СХІД Інвесторів» — первую в восточных областях Украины программу инвестирования в стартапы и технологический бизнес.
«СХІД Інвесторів» — первый в регионе двухмесячный практический онлайн-курс по инвестированию в IT-стартапы.
- Как сформировать инвестиционный портфель?
- Как выбрать партнеров для бизнеса и фонда?
- По каким критериям искать стартапы, которые смогут стать прибыльным бизнесом?
Участники курса получат доступ к уникальным инвестиционным кейсам, адаптированным под экономическую ситуацию Восточного региона, билет в сообщество бизнес-ангелов, не с представителями международного инвестиционного сообщества.
Кого ждут среди участников:
- руководителей классического бизнеса, имеющих большой опыт вне ИТ, но хотят попробовать себя в новой современной отрасли;
- учредителей и CEO региональных и всеукраинских ИТ-компаний и проектов;
- молодых предпринимателей, желающих понять рентабельность вложения в стартапы и возможности развития региона.
Что предлагают:
- два месяца интенсивной учебы на кейсах, адаптированных к реалиям бизнеса в регионе;
- нетворкинг с high-level инвесторами Украины и представителями венчурных фондов;
- экспертизу в сфере технологического бизнеса, юридических нюансах инвестирования, моделях заработка венчурного и ангельского инвестора, аналитике рынка на реальных кейсах с готовыми шаблонами документации;
- в конце курса участников ждет speed dating с реальными стартапами.
Подать заявку: https://forms.gle/bRGAyu7SyHNHzgip6.
Детали на сайте: https://www.1991.center/mrpl/invest-program.
Дедлайн для заявок — 1 марта.
«СХІД Інвесторів» реализуется Центром стартапов 1991 и ГО SocialBoost при содействии Проекту USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».