Жители востокчных областей Украины могут пройти онлайн-курс об инвестировании в IT-бизнес

Центр стартапов 1991 и SocialBoost начинают новый набор на онлайн-курс «СХІД Інвесторів» — первую в восточных областях Украины программу инвестирования в стартапы и технологический бизнес.

«СХІД Інвесторів» — первый в регионе двухмесячный практический онлайн-курс по инвестированию в IT-стартапы.

Как сформировать инвестиционный портфель?

Как выбрать партнеров для бизнеса и фонда?

По каким критериям искать стартапы, которые смогут стать прибыльным бизнесом?

Участники курса получат доступ к уникальным инвестиционным кейсам, адаптированным под экономическую ситуацию Восточного региона, билет в сообщество бизнес-ангелов, не с представителями международного инвестиционного сообщества.

Кого ждут среди участников:

руководителей классического бизнеса, имеющих большой опыт вне ИТ, но хотят попробовать себя в новой современной отрасли;

учредителей и CEO региональных и всеукраинских ИТ-компаний и проектов;

молодых предпринимателей, желающих понять рентабельность вложения в стартапы и возможности развития региона.

Что предлагают:

два месяца интенсивной учебы на кейсах, адаптированных к реалиям бизнеса в регионе;

нетворкинг с high-level инвесторами Украины и представителями венчурных фондов;

экспертизу в сфере технологического бизнеса, юридических нюансах инвестирования, моделях заработка венчурного и ангельского инвестора, аналитике рынка на реальных кейсах с готовыми шаблонами документации;

в конце курса участников ждет speed dating с реальными стартапами.

Подать заявку: https://forms.gle/bRGAyu7SyHNHzgip6.

Детали на сайте: https://www.1991.center/mrpl/invest-program .

Дедлайн для заявок — 1 марта.

«СХІД Інвесторів» реализуется Центром стартапов 1991 и ГО SocialBoost при содействии Проекту USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».