В Луганской области объявили штормовое предупреждение

Предупреждение об усилении ветра и снегопаде опубликовали сегодня в Луганском областном центре гидрометеорологии.

Ночью и утром 18 января 2022 в Луганской области и Северодонецке ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Ночью вьюга, днем налипание мокрого снега.

На дорогах прогнозируют гололедицу (1 уровень опасности, цвет желтый).

Утром 19 января в Луганской области ожидается похолодание до -8 — -10 градусов мороза, легкий снег.

После кратковременного «крещенского похолодания», температура воздуха вернется к плюсовым значениям — до +1 градуса тепла.