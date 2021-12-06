За 16 января в Луганской области выявлено всего 5 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Такие показатели заболеваемости обусловлены тем, что во время выходных дней лаборатории области производят только срочные тесты.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 60 751 заболевших. От осложнений умерли 2235 пациентов.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5072 случаев заболевания COVID-19 и 78 смертей от осложнений, в госпитализированы 1213 человек с тяжелой формой болезни.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания в это воскресенье подтвердили во Львовской — 854 и Харьковской — 647 областях, в Киеве — 510, Ивано-Франковской — 492, Черновицкой — 344 и Тернопольской — 314 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 759 530 человек, от осложнений скончались 98 361 пациентов и 3 556 162 — выздоровели.