Российские боевики обстреляли Катериновку - ранен украинский военный

16 января в Луганской области зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Российские террористы обстреляли поселок Катериновка из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 17 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.