Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель посетит Станицу Луганскую

Верховный представитель Европейского Союза иностранных дел Жозеп Боррель прилетел в Украину, чтобы поддержать ее на фоне угрозы России.

Об этом он сообщил в Twitter.

Борель опубликовал фото из Харькова, ближайшего международного аэропорта в Украине к линии разграничения на Донбассе. Он написал, что первым визитом в 2022 году будет Станица Луганская и Киев.

«В связи с наращиванием войск России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины», — написал он.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU