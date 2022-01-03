Попаснянский водоканал прекратил водоснабжение оккупированной части Луганской области

В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на оккупированную РФ территорию Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, из-за аварии на водопроводе ДУ 1200 мм (разгерметизация водопровода КП «Попаснянский водоканал») временно прекращена подача воды на оккупированную Россией территорию Луганской области.

Совместный центр контроля и координации сообщил о договоренности по соблюдению режима тишины во время проведения ремонтных работ на водопроводе.

Работы по восстановлению водоснабжения уже начаты. По оценкам специалистов, дата завершения работ – 5 января.

Напомним - Украина поставляет воду в оккупированные РФ районы Луганской области. От Попаснянского водоканала зависит водоснабжение городов Первомайск, Ирмино, Кадиевка, Брянка и прилегающие к ним поселки.