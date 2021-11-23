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Волонтеры надеются проектом «Сєвєр змін» остановить отток молодежи из Луганской области

Вчера, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

В ноябре 2021 года инициатива по картированию мест молодежной активности перезапустилась в формате «Сєвєр змін 2.0». Кроме картирования волонтеры смогут узнать последние новости законодательства, освоить принципы молодежной работы и методику оценки потребностей молодежи в своей громаде.

С декабря «Сєвєр змін 2.0» расширил географию проекта, поскольку к нему присоединилась молодежь и заинтересовалась власть из населенных пунктов Старобельского района.

На презентации инициативы, состоявшейся 13 декабря в Марковском поселковом совете, присутствовали как представители власти, общественных активистов, так и молодежь. В частности, начальник отдела молодежи и спорта, специалисты отдела молодежи и спорта и отдела образования, представители трех старостатов Старобельского района и ОО «Молодая энергия», а также студенты и преподаватели марковского аграрного лицея.

»В современной Украине именно потребности небольших населенных пунктов почти не изучаются, что ведет к большому количеству локальных проблем, и самое главное — это отток молодежи. Поэтому сейчас необходимо помочь селам и СМТ усилить потенциал своей молодежи, научить их изучать свои потребности и мотивировать молодежь к участию в изменениях — которых они очень хотят», — рассказывает координатор волонтеров Сергей Петровский.

Эти молодые активисты получат опыт активного гражданства и реализации своих идей, найдут друзей и станут частью нашей команды.

»Мы с моими сверстниками затеяли проект и с ним выиграли поддержку Upshift. Это будет такой хаб, где молодежь сможет и встретиться поговорить, и фильмы посмотреть, и в настольные игры поиграть. И нам хотелось, чтобы молодежь не где-нибудь села, выпила, а нашла новые интересы, чем-то заинтересовалась. Для этого нам очень отозвался проект «От слова к делу. Сєвєр змін 2.0», — делится впечатлениями волонтер проекта Юлия Крижская.

Кроме волонтеров, инициатива имеет отличных местных партнеров

»Когда мы ознакомились с деталями картирования Северодонецка, то мы поняли, что нашему обществу это крайне необходимо. Это будет исторический проект — это впервые в истории Марковского района на карте обозначат места молодежной активности. Подростки с удовольствием участвуют в инициативе, чтобы вырваться из круга рутины. Они часто не знают ни места, ни сверстников из соседних сел, а здесь есть отличный случай наладить связи, познакомиться, научиться новым навыкам и сделать кое-что хорошее для своей деревни и людей», — добавляет местная партнерша инициативы «Сєвєр змін 2.0» Надежда Рудаченко, координатор работы ОО «Молодая энергия».

Карту создавали молодые люди, волонтеры инициативы «Сєвєр змін», с сентября по декабрь 2019 года. 14 волонтеров оценили состояние заведений и мест инфраструктуры с точки зрения молодежи и нанесли их на карту со своими рекомендациями. Как это было можно увидеть в ролике от Антикризисного медиа-центра (г. Краматорск).

Инициатива «Север перемен» началась в 2019 году с идеи создать карту молодежных активностей в Северодонецке и продолжается разработкой и реализацией различных инициатив, таких как настольная игра «Лисичанск», фотовыставка «Свои незнакомцы».

Инициатива внедряется ОО «Театр перемен». «Сєвєр змін» реализуется в рамках проекта «Укрепление потенциала гражданского общества для ненасильственной трансформации конфликтов в местных общинах», поддержанный KURVE Wustrow — Centre for Training and Networking in Nonviolent Action.

Скачать руководство по мапировке и анализ молодежной политики города Северодонецка можно здесь


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Волонтеры надеются проектом «Сєвєр змін» остановить отток молодежи из Луганской области