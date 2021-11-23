Вечером 20 декабря по Луганской области и городу Северодонецк ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица.

В ближайшие дни в Луганской области ожидаются дальнейшие усложнения погодных условий – резкое усиление ветра. Ночью местами понижение температуры до 20 градусов мороза.

Также с 20 декабря, дальнейшее усложнение погодных условий ожидается и в большинстве областей Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям: «Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве, гололедица (I уровень опасности, желтый)».

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели предупреждают о возможности нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Луганской области на 21-24 декабря 2021:

21.12.2021 – Облачно. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью -5..-10 градусов, днем -3..-8 градусов.

22.12.2021 – Облачно. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -12...-17 градусов, днем -8..-13 градусов.

23.12.2021 – Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -15..-20 градусов, днем -7..-12 градусов.

24.12.2021 – Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -17..-22 градуса, днем -3..-8 градусов.