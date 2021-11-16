Итоги заседания ТКГ по Донбассу: Российские боевики отказываются соблюдать режим прекращения огня

8 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.

Традиционно для последних двух лет заседание закончилось ничем.

По итогам заседания Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен сделал следующее заявление:

«В центре внимания сегодняшней встречи была ситуация в сфере безопасности. Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом.

Приглашаю участников к дальнейшей конструктивной работе.

Хотя количество нарушений режима прекращения огня, согласно данным СММ, за последние две недели уменьшилось по сравнению с двумя предыдущими неделями, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения по-прежнему вызывает озабоченность ввиду значительной активизации боевых действий.

Миссия продолжает сообщать о наблюдениях за БПЛА, не относящимися к СММ, вдоль линии соприкосновения, а свобода передвижения Миссии подвергается еще более существенным ограничениям, особенно в оккупированных районах Луганской области Украины (ОРЛО).

В итоге попытки призвать российских террористов соблюдать режим прекращения огня уложились в одну простую фразу "Рабочая группа по безопасности подробно обсудила тему усиления режима прекращения огня, однако стороны не достигли единого понимания."

В переводе с языка ОБСЕ на нормальный это означает, что российские боевики отказываются выполнять договоренности и продолжат обстрелы украинской территории из всех доступных видов оружия.