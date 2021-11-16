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В Луганской области подтвердили вспышку птичьего гриппа - несколько сел на карантине

Сегодня, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

8 декабря, в полицию поступила информация из Марковского управления госпродслужбы о том, что в поселке Кабичевка обнаружено большое количество погибшей домашней птицы.

Как оказалось, еще 6 декабря к работникам госпотребслужбы обратилась жительница с. Кабычевка с сообщением, что на территории ее домовладения начался мор домашней птицы (кур).

С целью установления общего количества и причин гибели кур специалистами госпродслужбы был произведен забор птицы для проведения лабораторного исследования. По результатам исследования у мертвой домашней птицы была обнаружена РНК вируса птичьего гриппа.

Таким образом, зона около 1 км от с. Кабичевка Старобельского района была определена эпизоотическим очагом.

С целью контроля за ситуацией определено 3 км, зону наблюдения в которую входит населенный пункт с. Кабичевка и 10 км зона надзора в которую входят поселки Крижское и Веселое.

Работниками госпотребслужбы совместно с работниками полиции и ГСЧС были осуществлены мероприятия по изъятию всей птицы в зоне вспышки.

В дальнейшем изъятая птица была уничтожена и проведена дезинфекция территории зараженных домовладений.

Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просим с пониманием отнестись к действиям специалистов и способствовать ликвидации вспышки и недопущению распространения гриппа птицы на другие территории.

А при признаках заболевания или необычном поведении птицы, в случае массовой гибели, необходимо срочно известить соответствующую службу в своем районе или области.


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В Луганской области подтвердили вспышку птичьего гриппа - несколько сел на карантине