В Луганской области 146 новых случаев COVID-19

За 8 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 146 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 пациентов.

Заболевшие выявлены в городах:

Лисичанск – 14, Рубежное – 20, Северодонецк – 38, Беловодск – 1, Белокуракино – 2, Кременная – 6, Марковский район – 5, Меловской район – 2, Новоайдар – 8, Новопсков – 10, Попаснянский район – 9, Сватово - 8, Старобельск – 12, Троицк – 11.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 58324 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 2070 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 12 376 заболевших, умерли 465 больных с коронавирусом, госпитализировали 2 449 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего больных в эту среду выявили в Одесской области - 1232 и в Киеве - 1198, во Львовской - 745 и Житомирской - 640, в Донецкой - 574 и Запорожской - 570 областях.