Российские боевики обстреливали Новоалександровку  из гранатометов

8 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли Новоалександровку из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области под обстрелом из аналогичного набора оружия оказался поселок Нью-Йорк.

В районе Светлодарска российские наемники дважды обстреливали украинских военных из противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Недалеко от Луганского боевики обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.