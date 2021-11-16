Российские боевики обстреливали Новоалександровку  из гранатометов

Российские боевики обстреливали Новоалександровку из гранатометовСегодня, 10:38
8 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области российские террористы дважды обстреляли Новоалександровку из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Донецкой области под обстрелом из аналогичного набора оружия оказался поселок Нью-Йорк.
В районе Светлодарска российские наемники дважды обстреливали украинских военных из противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.
Недалеко от Луганского боевики обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.