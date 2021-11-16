В Луганской области полицейские открыли уголовное дело на женщину с поддельным COVID-сертификатом

В Луганской области полицейские открыли уголовное производство на женщину по факту использования поддельного сертификата о вакцинации, купленном за 300 гривень.

Вчера, 7 декабря, во время ежедневного патрулирования по проверке соблюдения карантинных ограничений, в одном из магазинов пгт Троицкое, 55-летняя местная жительница предъявила полицейскому офицеру общества международное свидетельство о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 с признаками подделки.

Полицейскими предварительно установлено, что для того чтобы иметь возможность ездить на общественном транспорте, женщина за 300 грн приобрела поддельный документ у неизвестного мужчины в г. Купянск.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Изъятый ​​документ направлен на проведение экспертизы, принимаются меры по установлению лица, изготовившего сертификат.

Полицейские напоминают, что подделка и использование поддельных свидетельств о вакцинации является уголовным правонарушением. Если вы знаете такие факты, обращайтесь по номеру 102.