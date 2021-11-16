В Луганской области Горская громада получила новый социальный транспорт от ООН

В рамках реализации проекта «Мобильные центры предоставления административных услуг для пострадавшего от конфликта населения Восточной Украины» представители Программы Развития ООН передали в Горскую громаду автомобиль Citroen Jumpy.

Транспорт будет использоваться для подвоза специалистов Центра предоставления административных услуг и других специалистов на рабочие места, которые будут созданы после завершения строительства современных модульных сервисных центров на КПВВ «Золотое», а также для предоставления инклюзивных, ориентированных на нужды жителей транспортных услуг пострадавшим от вооруженного конфликта и пандемии COVID-19.

Это обеспечит лучший доступ к основным социальным, медицинским и образовательным услугам в местной общине.