Суд разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному производству о содействии терроризму путем организации поставок угля из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей в 2015 году.

По данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 19 ноября Демчишин находился за пределами Украины.

Демчишина подозревают в содействии террористической организации (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Следствие считает, что Демчишин в сговоре с неустановленными чиновниками из числа государственных органов и предприятий Украины и представителями высшего руководящего состава государственных органов России содействовал террористическим организациям «Л-ДНР». Это произошло путем организации и приобретения угля у подконтрольных боевикам предприятий за средства Украины.

Как считают правоохранители, такими действиями энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от России и террористических организаций «Л-ДНР». Кроме того, была подорвана экономическая безопасность государства в 2014-2015 годах.

Только в течение 2015 года за поставки угля с временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей группировкам «Л-ДНР» передано 205,39 миллиона гривень. В целом же перечисленная сумма по поставкам угля измеряется в 3,16 миллиарда гривен.

В комментарии СМИ Демчишин заявил, что уголовное дело против него было сфабриковано и вскоре будет закрыто. Бывший министр считает, что за атакой на него стоит Офис президента.

«Априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет», — заявил Демчишин.