Результаты мониторинга качества воды в Луганской области: половина проб не пригодна для человека

За 9 месяцев 2021 года из систем централизованного питьевого водоснабжения территориальных громад Луганской области исследовано 2093 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из которых 961 проба (45,9%) не отвечала требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 питьевой, предназначенной для потребления человеком».

Об этом сообщил ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины»

Превышение удельного веса нестандартных проб по санитарно-химическим показателям зарегистрировано в Сватовском (92,41%), Старобельском районах (82,91%), Счастьенском (27,94%), Северодонецком (23,69%) районах.

В абсолютном большинстве случаев превышение санитарно эпидемиологических нормативов связано с показателями, характеризующими полноценность минерального состава питьевой воды (общая жесткость и сухой остаток). При этом в Сватовском районе в 6,8% исследованных проб воды обнаружено содержание нитратов, ПДК которых превышает санитарно эпидемиологические нормативы. Следует отметить, что удельный вес нестандартных проб по содержанию нитратов на уровне 14,4% проб обнаружен в воде сельских водопроводов.

По микробиологическим показателям из систем централизованного питьевого водоснабжения исследовано 3210 проб воды, из них 90 проб (2,80%) не отвечали требованиям эпидемической безопасности питьевой воды.

Наибольшее количество проб с отклонениями от нормативных показателей было обнаружено в Старобельском районе (12,76%). Кроме того, в отдельных пробах воды были выделены энтерококки (специфичный индикатор свежего фекального загрязнения воды). Наличие указанных показателей микробного загрязнения воды свидетельствует о повышенных рисках влияния питьевой воды на заболеваемость людей острыми кишечными, энтеровирусными и другими инфекционными заболеваниями.

Неудовлетворительным остается качество воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. За 9 месяцев 2021 года в Луганской области по санитарно-химическим показателям исследовано 465 проб воды из общественных и индивидуальных колодцев, каптажей и бюветов, из которых 60,0% не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования, предназначенной для потребления человеком».

Основным из проблемных вопросов региона остается превышение содержания нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения, что является одним из факторов негативного влияния на состояние здоровья населения, особенно детей.

Так, по содержанию нитратов за 9 месяцев текущего года 12,58% проб воды источников нецентрализованного водоснабжения не отвечали требованиям санитарных норм. При этом удельный вес нестандартных проб по химическим показателям (сухой остаток, общая жесткость и другие) из воды источников нецентрализованного водоснабжения Сватовского района обнаружен у 76,83% исследуемых проб, из них с превышением ПДК (предельно допустимая концентрация) по содержанию нитратов в 3 ,63% проб, Старобельскому району в 60,74% проб (превышение ПДК по нитратам не выявлено), Северодонецкому району в 45,91% проб, из них с превышением ПДК по нитратам в 1,43% проб, Счастьенскому району в 22,7% проб (превышение ПДК по нитратам не обнаружено).

По микробиологическим показателям из источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения за 9 месяцев текущего года исследовано 375 проб воды, из которых 22,93% не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком».

Высокий удельный вес нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям характерен для населенных пунктов Северодонецкого района (36,49% нестандартных проб), Старобельского (21,80%), Сватовского (13,72%) районов.