В Луганской области псевдо-полицейские регулярно грабили инвалида

Оперативники УДВБ НПУ совместно с полицейскими Луганской области прекратили деятельность лиц, наживавшихся на мужчине с инвалидностью. Один из фигурантов при этом представлялся сотрудником полиции.

Житель Луганской области обратился на горячую линию с информацией о том, что лицо, выдавая себя за работника полиции, незаконно поселило неизвестного мужчину в квартиру его брата с инвалидностью.

Оперативники Луганского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс первоочередных следственных и розыскных действий и установили злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей: они забирали из дома ценные вещи и продавали их. При этом фигуранты никогда не работали в полиции.

По собранным материалам следователи полиции Луганщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры фигурантам готовится объявление о подозрении. При доказательстве вины им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.